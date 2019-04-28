تامر حسني يحقق إنجازًا كبيرًا بـ”ناسيني ليه”.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: تحقق أغنية “ناسيني ليه” للنجم المصري تامر حسني نجاحًا كبيرًا منذ طرحها ضمن ألبوم “عيش بشوقك” الذي صدر في موسم صيف 2018.

إلى جانب الإنتشار الواسع الذي حققه الأغنية وتصدّرها قائمة الأغاني العربية الأكثر طلبًا من الجمهور، جاء العمل المصوّر الخاص بها والذي أطلقه تامر حسني منذ شهرين تقريبًا ليكمل هذا النجاح، فأحدث انقلابًا في عالم الأغاني المصوّرة وأجمع على روعته أهم النقاد في الوطن العربي.

واليوم يحقق تامر حسني بـ”ناسيني ليه” إنجازًا جديدًا يضيفه إلى إنجازاته الرقمية المتتالية، حيث تخطت الأغنية الـ100 مليون مشاهدة بنسختي الـLyrics Video والـVideo Clip عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ناسيني ليه” هي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق.

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لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”: