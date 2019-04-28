القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاعة مايكل جاكسون في مدرسة جاردنر ستريت
قرّر أهالي تلاميذ مدرسة ابتدائية في لوس أنجلوس عدم تغيير اسم "قاعة مايكل جاكسون" فيها، رغم اتهامات الاعتداء الجنسي المنسوبة إلى المغني الراحل.
ونظّمت إدارة مدرسة جاردنر ستريت، هذا الأسبوع، عملية تصويت "إثر ملاحظات أدلى بها بعض أولياء الأمور والموظّفين"، بشأن اسم هذه القاعة.
وذكرت السلطات التعليمية في غرب لوس أنجلوس أن غالبية المشاركين أيّدوا الإبقاء على الاسم الحالي.
ارتاد مايكل جاكسون هذه المدرسة في 1969، لكنه غادرها بعدما سجلت فرقة "جاكسون 5" المؤلفة من أشقائه أول أغنية ناجحة لها، هي "آي وانت يو باك".
وأطلق اسم مايكل جاكسون على هذه القاعة الموجودة في مدرسة تقع في وسط هوليوود 1989، قبل أن تطول أولى الادعاءات بالتحرش الجنسي المغني الذي توفي 2009، بسبب جرعة زائدة من الأدوية.
وأثار اسم مايكل جاكسون على واجهة المبنى انزعاج بعض الأهالي بعد عرض وثائقي "ليفينج نيفرلاند" على قناة "إتش بي أو" مؤخرا.
وفي هذا الوثائقي المثير للجدل، يتّهم شابان ثلاثينيان المغني بالتحرّش بهما جنسيا في طفولتهما.
وطالت اتهامات عدّة من هذا القبيل ملك البوب خلال مسيرته، لكن القضاء لم يصدر أيّ إدانة في حقّه.
كانت هذه تفاصيل خبر بغالبية الأصوات.. مدرسة مايكل جاكسون السابقة تبقي على اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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