ريما فقيه تنتظر مولودها الثالث.. وهكذا أعلن زوجها الخبر

فاجأ المنتج الموسيقي ورجل الأعمال اللبناني الأصل وسيم صليبي بالاعلان عن حمل زوجته ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانيّة الأصل، ريما فقيه صليبي وذلك بعد ان نشر صورة على حسابه على انستغرام محتضناً زوجته وعلّق قائلاً: “فعلنا ذلك مرة أخرى”.

تلقى “صليبي” على الصورة العديد من الرسائل المباركة له ولزوجته على هذا الخبر السعيد.

نذكر ان ريما فقيه كانت قد تزوجت من وسيم صليبي في لبنان خلال الصيف 2016 بحضور مجموعة كبيرة من الاصدقاء والنجوم العالميين. ورُزقا بولدين وهما ريما وجوزيف.