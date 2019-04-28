أرابز غوت تالنت.. نجوى كرم تفاجىء الجمهور ورامي القاضي رفيقها المفضل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُسدل الستار أمس السبت على الموسم السادس من برنامج المواهب "أرابز غوت تالنت"، بعد مُنافسة قوية بين 10 متسابقين على اللقب، والذي انتهى بفوز الفريق اللبناني "مياس" بفضل تصويت الجمهور وحصوله على اللقب.

وشهدت الحلقة النهائية عددًا من المفاجآت المميزة، منها تقديم الفنان السعودي ومقدم البرنامج قصي خضر أغنية هديةً للشعب المغربي بمُشاركة الفنان المغربي أحمد شوقي، وحصد قصي إعجاب الجمهور بهذه الأغنية والعرض المميز الذي قدمه.

كما قدمت الطفلة الأردنية إيمان بيشة والتي فازت باللقب بالموسم الماضي أغنية خاصة للبرنامج حملت اسم "بالأحلام" ورافقها على المسرح فريق "cirque du soleil" من لاس فيغاس، والذين قدموا إلى جانبها لوحة استعراضية مميزة.

من جانبها؛ لم تفوت الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي تعيش فترة من النشاط الفني بعد إطلاقها أغنيتين جديدتين "ملعون أبو العشق" و"كتير حلو"، بالإضافة لإطلاقها عطرًا يحمل اسمها، فرصة الحلقة الأخيرة دون تقديم هدية لجمهورها، وذلك من خلال أغنية جديدة أطلقتها من المسرح حملت اسم "بعلق مشنقتو".

وتألقت شمس الأغنية اللبنانية بإطلالتين أضفتا نكهة مميزة إلى الحفل الختامي؛ إذ اختارت تصميمًا أبيض من توقيع رامي القاضي، تَجسّد بفستان مع شق طويل، تزيّن بأحجار الشوارفسكي، وطغى على صدره الريش الذي غطى جزء الروب المنسدل فوق التصميم، فبدت أقرب إلى العروس.

وفي الإطلالة الثانية وقع اختيار النجمة على جمبسوت لامع بقصة الكتف الواحدة باللون الأرجواني.

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وفي نهاية الحلقة؛ قرر فريق مياس اللبناني الفائز بالموسم السادس تقاسم الجائزة مع فريق duo acrobat والمكون من أب وابنته بسبب الظروف المادية الصعبة لهما.

إلا أن الإعلامي علي جابر قرر أن يختم الحلقة بأكثر من مفاجأة، أولها منح فريق mbc جائزة مادية لـ duo acrobat تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي كمساعدة في مصاريف الطفلة فاطمة الزهراء المدرسية.

وأعلن جابر وبشكل مفاجئ أيضًا عن وجود موسم سابع من البرنامج بالرغم من جميع الأخبار التي انتشرت سابقًا عن عدم وجود موسم جديد.