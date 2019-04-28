متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركتْ الفنانة السورية، ليندا بيطار، في فعاليّة ستاند أب أكاديمي، التي قدّمها المستشار الدوليّ، أسامة ساطع في دار الأسد للثقافة والفنون بالعاصمة السورية، دمشق.
وأكّدتْ بيطار لـ"فوشيا"، على أهميّة البحث في صناعة السّعادة لكلّ الأشخاص خاصّة بعد الظروف، التي مرّتْ في مجتمعنا العربيّ.
وأضافتْ الفنانة السورية، أنّها تستعدّ لحفلات عيد الفطر، ولمشاريعها في عدد من المحافظات السورية، وكذلك تحضيرها لأغنية من كلمات وألحان، رواد زخور، وتوزيع محمد عثمان.
كما قدّمتْ بيطار خلال الفعاليّة، أغنية "بياع الورد".
كانت هذه تفاصيل خبر ليندا بيطار: نحن بحاجة للسّعادة في الظّروف الصّعبة.. وأحضّرُ لأغنية جديدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.