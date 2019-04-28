ليندا بيطار: نحن بحاجة للسّعادة في الظّروف الصّعبة.. وأحضّرُ لأغنية جديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركتْ الفنانة السورية، ليندا بيطار، في فعاليّة ستاند أب أكاديمي، التي قدّمها المستشار الدوليّ، أسامة ساطع في دار الأسد للثقافة والفنون بالعاصمة السورية، دمشق.

وأكّدتْ بيطار لـ"فوشيا"، على أهميّة البحث في صناعة السّعادة لكلّ الأشخاص خاصّة بعد الظروف، التي مرّتْ في مجتمعنا العربيّ.

وأضافتْ الفنانة السورية، أنّها تستعدّ لحفلات عيد الفطر، ولمشاريعها في عدد من المحافظات السورية، وكذلك تحضيرها لأغنية من كلمات وألحان، رواد زخور، وتوزيع محمد عثمان.

كما قدّمتْ بيطار خلال الفعاليّة، أغنية "بياع الورد".