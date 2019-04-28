فساتين "عذرًا أنا متأخّرة" و "اذهب للجحيم" اختيار نجمات هولييود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ علامة فيكتور آند رالف، ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، خلال أسبوع الموضة في باريس للأزياء الرّاقية، حيث كانت غنيّة بفساتين مكشكشة ضخمة، بظلال قوس قزح، والتي صُنعتْ باستخدام ثمانية كيلومترات من قماش التول. ولكنْ ما جذب الإنتباه، هو العبارات الضّخمة التي زيّنتها، والتي كانت جريئة ومرحة، مثل "عذرًا أنا متأخّرة ، لم أكن أريد المجيء"، "أنا لست خجولًا، أنا لا أحبك فقط" و "لا توجد صور من فضلك" ... إلخ.

وبعد عرضها مباشرة، اجتاحتْ صور التّصاميم، حسابات المؤثّرات، وعاشقات الموضة على إنستغرام. والآن بعد أشهر من عرضها، عادت فساتين التول الرّومانسيّة المزيّنة بالعبارات بالظّهور بشكل غير مفاجئ.

أما الفستان الأكثر شعبيّة في المجموعة حتى الآن، فهو عبارة عن فستان أرجوانيّ جمزين بعبارة: "عذرًا أنا متأخّرة، لم أكن أريد المجيء"، وارتدته كايلي جينر، خلال ظهورها على غلاف مجلة Interview Denmark في نسخة مارس، وارتدته مؤثّرة الموضة، بوزي فيليبس أثناء التقاط صورة لحسابها على إنستغرام.

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ومغنيّة البوب دوا ليبا، هي أحدث نجمة تّسلّط الضّوء على المجموعة، حيث نشرتْ صورة لها على إنستغرام، مُرتدية فستانًا بظلال قوس قزح بكمّين طويلين، يحمل عبارة "اتركني وشأني".

واختارتْ الممثلة المخضرمة، جوليا روبرتس، ارتداء أحد التّصميمات متعدّدة الألوان للعلامة، خلال ظهورها على غلاف مجلة هوليوود ريبورتر، الذي أتى مزيّنا بعبارة "الحرية".

كما ارتدتْ نجمة اليوتيوب الشّهيرة، بوبي، فستانًا بظلال الخردلي على السّجّادة الحمراء في الشّهر الماضي، مزيّنة بعبارة "اذهب إلى الجحيم"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز iHeartMusic وقد نسّقته مع زوج مكتنز من أحذية البلاتفورم الرّياضيّة.