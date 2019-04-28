اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حظي مقطع فيديو يجمع بين الفنانتين غادة عادل ورانيا يوسف أثناء حضورهما حفل الفنان عمرو دياب بالجونة على تفاعلٍ كبير ظهر بتعليقات متابعي حساب "يوسف" على "إنستغرام". حيث تم تداوله على نطاقٍ واسع لتظهرا فيه وهما ترقصان تفاعلاً مع أداء "دياب" في الحفل الذي حضره أيضاً مجموعة من الفنانين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عادل ورانيا يوسف ترقصان بحفل عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.