شيرين تُحيي حفلها بالرياض: أحلى أيام حياتي!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها الأول في العاصمة السعودية الرياض بحضور جماهيري كبير داخل احد الفنادق الكبرى. حيث رافقها زوجها الفنان حسام حبيب.
ودخلت الحفل على أنغام أغنيتها "نساي" لتستمر في وصلتها الغنائية نحو ساعتين تقريباً وتقدم مزيجاً من الأغاني القديمة والحديثة. وتُشعِل حماس الحضور بتقديم أغنيتها "مشربتش من نيلها"، وتجلس على أرضية المسرح خلال أداء "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي".
هذا وخاطبت الحضور قائلة: "النهاردة من من أحلى أيام حياتي .. والسعودية منورة ديما بأهلها الكرام"، وتابعت: "أنتم حلوين قوي .. وأنا لابسه فستان العيد".
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