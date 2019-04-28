أهمّ تفاصيل رحلة ماجدة الرومي إلى الأقصر والقاهرة

أدخلت الفنانة ماجدة الرومي الفرحة إلى قلوب عدد كبير من الأسر، خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر، والتي كانت تحمل شعار "صوت من نور من أجل الحياة"، ضمن حملة جمعية "راعي مصر" الخيرية، وتهدف إلى تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية في صعيد مصر، ومنها محافظات الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط.

بدأت ماجدة الرومي زيارتها الأخيرة إلى مصر بجولة في محافظة الأقصر، وبالتحديد مدينة أرمنت، برفقة شقيقها عوض الرومي والمستشار أمير رمزي، رئيس جمعية راعي مصر. وخلال الزيارة التقت "الماجدة" عددا من العائلات المصرية الفقيرة، واستمعت إلى شكواهم، وتبرّعت للجمعية بالمال من أجل إعادة بناء وترميم المنازل المهدّدة بالسقوط، وإنشاء مشاريع صغيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتأمين مستلزمات الحياة الطبيعية لهم، مثل السكن والمياه والكهرباء والغذاء والعلاج.

وكشف أمير رمزي، رئيس جمعية راعي مصر، أن ماجدة زارت المستشفى المتنقّل في الأقصر، وتبرّعت بثمن بعض الأدوية التي تُستخدم في علاج عدد من الأمراض، وغطّت تكاليف شراء عدد من الأجهزة الطبية لمركز عيادة مدينة أرمنت، وعلى الصعيد السياحي وخلال زيارتها إلى الأقصر، جالت الرومي في معبدَي الكرنك والأقصر، والتقطت صورا تذكارية مع الزوّار، كما رقصت بالعصا في الميادين العامة في المحافظة على أنغام الموسيقى النوبية برفقة الأطفال.

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حفل المنارة

عادت ماجدة عقب زيارتها القصيرة للأقصر، إلى القاهرة من أجل الاستعداد لحفلتها الغنائية التي أُقيمت في قاعة مؤتمرات المنارة في القاهرة، وهي الحفلة التي حضرها المئات من عشّاق النجمة اللبنانية، ومن بينهم شخصيات فنية وعامة، من أمثال هاني رمزي وإلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والسيناريست تامر حبيب ومصمّم الأزياء هاني البحيري.

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وأطلّت "الماجدة" على جمهورها وهي ترتدي فستاناً مطرّزاً يغلب عليه اللون الأبيض، وصعدت إلى المسرح على أنغام أغنية "حي على الفلاح" لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وقدّمت خلال وصلتها عدداً من أغنياتها القديمة والجديدة.

وصعد المستشار أمير رمزي مع الفنانة إلهام شاهين إلى المسرح، وقدّم للرومي درعاً تكريمية للجمعية، بينما أهدتها إلهام شاهين باقة من الورد كعربون محبّة.

واختتمت "الماجدة" الحفل بتقديم أغنية "أحلف بسماها وبترابها" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وقبّلت علم مصر شاكرةً الجمهور المصري على مشاركتها هذا الحفل.

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