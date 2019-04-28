الفنانة نادين نجيم تشيد بغناء شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية

أشادت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بغناء المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب باللهجة اللبنانية، وغردت عبر تويتر قائلة: "عن كمّية دفئ المشاعر وعمق الإحساس، #شيرين_عبدالوهاب مختصر كلامي، ولأول مرّة باللهجة اللبنانية فوق الوصف وما في كلام يعبّر، صوتها خيال ساحر، ملكة المشاعر بامتياز".

وتغني شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية للمرة الأولى، من خلال وضع صوتها على أغنية "يا بتفكر يا بتحس" وهي شارة لمسلسل "خمسة ونص"، الذي تقوم ببطولته نادين نجيم ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي.

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ومنذ نحو ثلاثة أشهر وفور علم نادين نجيم باختيار شيرين لغناء شارة مسلسلها، عبرت عن سعادتها وبدأت وصلة غزل بين الثنائي، حيث غردت نادين إلى شيرين قائلة: "اللبناني منك حيطلع عسل يا قنبلة رمضان بحبك أوي حتنوري المسلسل"، فردت شيرين بقولها: "اللبناني طول عمره عسل بأهله وإن شاء الله المسلسل ناجح بوجودك فيه".

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