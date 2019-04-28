رانيا يوسف تستعدّ لتقديم برنامج تلفزيوني جديد في رمضان

تستعدّ الممثلة المصرية رانيا يوسف لتقديم برنامج تلفزيوني جديد خلال شهر رمضان، وطرحت برومو برنامجها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ويحمل اسم "رحلة رانيا"، وأشارت إلى أنه سيذاع الخميس من كل أسبوع في رمضان.

ويتضمّن برومو البرنامج لقطات من أعمال رانيا يوسف الفنية، دون الكشف عن تفاصيله أو فكرته، ونوهت إلى أن البرنامج سيذاع حصريا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، الساعة العاشرة من مساء كل خميس في رمضان.

وتعوّض رانيا يوسف غيابها عن موسم دراما رمضان 2019، ببرنامجها "المزيد عن رانيا"، وذلك بعد تأجيل عرض مسلسلها الجديد "مملكة إبليس"، وتشارك في بطولته غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب وأحمد داوود وصبري فواز، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرا ايضاً:

رانيا يوسف تثير الجدل بمقطع فيديو جديد لها في الجيم

يذكر أن هذا هو ثاني برنامج تقدمه رانيا يوسف عبر "يوتيوب"، من بعد برنامجها "المزيد عن رانيا"، والذي يتناول جوانب لا يعلمها الكثير عن حياتها الشخصية.

Advertisements

وأصبحت الفنانة المصرية محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، وكان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

قد يهمك ايضاً:

رانيا يوسف تصور حلقة من برنامجها داخل صالة التمرينات الرياضية

صورة بالخمار لـ"رانيا يوسف" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي