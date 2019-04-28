حورية فرغلي تصف نفسها بـ"فارسة مصر الأولى"

أكدت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أنها لم تشعر بالغضب أو اعترضت على تغيير الكاتب محمد الغيطي لاسم مسلسلها من "ياسمينا" إلى "مملكة الغجر"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة فيفي عبده والتي تربطها بها علاقة صداقة منذ فترة طويلة.

وأضافت فرغلي في تصريحات إعلامية أنها لم تبذل مجهودًا كبيرًا في التعامل مع الخيول في مسلسل "مملكة الغجر"، لأنها تمارس رياضة الفروسية منذ الصغر، كما أنها ضمن منتخب مصر للفروسية، كما كشفت النجمة المصرية عن السبب الحقيقي وراء توقف تصوير مسلسلها "براءة ريا وسكينة".

اقرا ايضاً: حورية فرغلي تستعد للسفر إلي لبنان لعيون" ياسمينا"

Advertisements

يذكر أن حورية فرغلي قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة، مثل "الشوارع الخلفية، والحالة ج، ودوران شبرا، وحكايات بنات، وسيدنا السيد، والمنتقم، وبدون ذكر أسماء".

اقرا ايضاً: فرغلي تتعاقد على بطولة "استدعاء ولي عمرو

حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم "استدعاء ولي عمر