حورية فرغلي تصف نفسها بـ"فارسة مصر الأولى"

القاهرة - لايف ستايل
أكدت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أنها لم تشعر بالغضب أو اعترضت على تغيير الكاتب محمد الغيطي لاسم مسلسلها من "ياسمينا" إلى "مملكة الغجر"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة فيفي عبده والتي تربطها بها علاقة صداقة منذ فترة طويلة.
وأضافت فرغلي في تصريحات إعلامية أنها لم تبذل مجهودًا كبيرًا في التعامل مع الخيول في مسلسل "مملكة الغجر"، لأنها تمارس رياضة الفروسية منذ الصغر، كما أنها ضمن منتخب مصر للفروسية، كما كشفت النجمة المصرية عن السبب الحقيقي وراء توقف تصوير مسلسلها "براءة ريا وسكينة".
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يذكر أن حورية فرغلي قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة، مثل "الشوارع الخلفية، والحالة ج، ودوران شبرا، وحكايات بنات، وسيدنا السيد، والمنتقم، وبدون ذكر أسماء".
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