شاروخان مستاء من جمهوره على تويتر والسبب فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 أبريل 2019 11:11 صباحاً - وجه نجم بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan إنذاراً إلى جمهوره الكبير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بسبب قيام أحد معجبيه بنشر مقطع فيديو له احتفالاً بمرور 25 عاماً على فيلمAnjaam ، ويظهر فيه شاروخان وهو يرقص فوق سيارة أجرة، إلا أن ردة فعل شاروخان كانت صادمة، فبدلًا من أن يشكر معجبه على الفيديو، وجّه إليه تحذيرًا.



وعلق المعجب على مقطع الفيديو بالقول: "لن أتوقف أبدًا عن دهشتي حيال الطريقة التي خرج بها شاروخان بهذه الحيلة من صندوق سيارة أجرة وتسلق حولها وهو يرقص على سطحها وغطاء محركها، فهو يجعل الأمر يبدو سهلًا للغاية عندما يكون الأمر خطيرًا في الواقع."



بدوره جاء رد شاروخان على المعجب المحظوظ بما فيه الكفاية للحصول على رد من الملك خان نفسه، في إعادة التغريد، وكتب خان محذرًا من تقليده:"يا عزيزي! لماذا لا يمكنني السفر فقط في السيارات والقطارات كما يفعل الناس العاديون، من فضلك لا تحاول ذلك في المنزل أو في أي مكان".



يشار إلى أنه تم اختيار فيلم النجم شاروخان Zero ليكون الفيلم الختامي لمهرجان بكين الدولي للسينما لعام 2019 والذي انتهت فعالياته السبت 20 أبريل/ نيسان 2019.