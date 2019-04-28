بالفيديو: ناصر القصبي يكشف عن لقطات لحادثة جهيمان الحرم المكي من برومو العاصوف

نشر الفنان ناصر القصبي الإعلان الأول للجزء الثاني من مسلسل العاصوف والذي سوف يعرض في رمضان على قناة Mbc ويبدو ان الحلقة التي جاءت بعنوان القصة الكاملة سوف تتناول حادثة جهيمان الحرم المكي والتي وقعت في الحرم عام 1979.

وكانت أحداثها فجر يوم 1 محرم 1400 الموافق 20 نوفمبر 1979، حين استولى أكثر من 200 مسلح على الحرم المكي، مدعين ظهور المهدي المنتظر، وذلك إبان عهد الملك خالد بن عبد العزيز.