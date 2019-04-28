وزير خارجية البحرين ردا على مقتدى الصدر: “اعان الله العراق عليه و على امثاله من الحمقى المتسلطين”

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 10:29 صباحاً - أشعل بيان أصدره السبت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توتراً بين العراق والبحرين.

فبعد أن اقترح الصدر في بيانه رحيل ملك البحرين، رد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عليه قائلاً في تغريدة مساء السبت: مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي. و بدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين. أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين .”

رد استدعى ردا مضادا من وزارة الخارجية العراقية، التي شجبت تلك التصريحات حول بيان الصدر، معتبرة “أنَّ كلمات وزير الخارجيَّة البحريني -وهو يُمثّل الدبلوماسيَّة البحرينيَّة- تُسِيء للسيِّد مقتدى الصدر بكلمات نابيَّة”.

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وأضافت:” إنَّ العراق الذي دحر تنظيم داعش الإرهابي بعد أن عجزت جيوش جرَّارة عن دحره في مناطق أخرى لقادر على الدفاع عن حرياته، واستقلاله. وعلى الجميع معرفة حدودهم، والالتزام بالحقائق، واللياقات الدبلوماسية. فعراق اليوم يتعافى، ويقوى، ولن يقبل أي تدخل في شُؤونه، كما لن يقبل أي إساءة له، أو إلى رموزه الوطنية، والدينية مهما تعددت، وتنوعت وجهات نظرهم.”

إلى ذلك، طالبت الخارجية العراقـية البحرين” باعتذار رسمي عن إساءة وزير خارجيتها للعراق”.

في المقابل، استدعت الخارجية البحرينية، بدورها القائم بأعمال سفارة العراق لدى المملكة بالإنابة، نهاد رجب عسكر العاني.