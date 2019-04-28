هذه آخر تطورات قضية طلاق آديل

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت مصادر صحفية أجنبية أن النجمة العالمية أديل انهت إجراءات الطلاق من زوجها السابق سايمون كونسكي بشكل سري. وأضافت المصادر نفسها إن أديل وسايمون كانا يعيشان في الفترة الأخيرة من زواجهما حياةً منفصلة تمامًا. وكانت أديل قد تزوجت سرًا من كونسكي في عام 2016 قبل أن يعلنا عن زواجهما لأول مرة خلال تسلمها جائزة غرامي في عام 2017، حيث شكرته وذلك بعد خمس سنوات من علاقة الحب التي جمعتهما. وأنجبت أديل ابنهما أنجيلو في عام 2012.

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