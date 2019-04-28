بالصور.. محمد عبده يقدم حفلا استثنائيا بدار الأوبرا المصرية

قدم المطرب السعودي محمد عبده، مساء السبت، حفلا استثنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، رفع شعار "كامل العدد"، وسط تفاعل الجمهور الغفير.





وأطرب "فنان العرب"، جمهور الأوبرا بمجموعة من أغنيات الفن الأصيل، وقدم باقة من أروع أعماله بقيادة المايسترو هاني فرحات، في حفل يضاف إلى سجل حفلاته المميزة.





وأكد محمد عبده، لـ"العين الإخبارية"، حرصه الدائم على تقديم حفل سنوي في دار الأوبرا بالقاهرة، مشيرا إلى أن انطلاقته كانت من مصر، حاضنة المبدعين وعامل النجاح لجميع المطربين الموجودين على الساحة الفنية حالياً، على حد قوله.





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وبدأ المطرب السعودي، 70 عاما، حفله بقصيدة "أحلى خبر"، كلمات نزار قباني، ألحان طلال وتوزيع يحيى الموجي، وبعدها قدم أغنية "أنا من أكون"، كلمات فايق عبدالجليل، وألحان طلال وتوزيع مجدي فؤاد.





وقدم عبده، خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومه الجديد "يا غافية قومي"، وسط إعجاب الحاضرين بمطرب الأجيال الذي لا يتوقف عن التجدد والإبداع.





وقال عبده، خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل حفله بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد "يا غافية قومي": "لا أشعر بنجاح ألبوماتي إلا مع إطلاقها من القاهرة"، معتبرا أن "الفنان الأصيل إذا ترك الفن فإن فنه لا يتركه".