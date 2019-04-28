متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري، أحمد كرارة، إنه لا يتابع أي عمل فني يشارك فيه، لأنه لا يحب أن يشاهد نفسه، كاشفًا عن المسلسل الوحيد الذي يتابعه في رمضان.
وأضاف أحمد لـ "فوشيا" خلال حضوره المؤتمر الإعلاني لمسلسل "مملكة الغجر" أنه بذل مجهودًا كبيرًا بالتعاون مع مخرج ومؤلف "مملكة الغجر" ليتمكن من تجسيد دور الشاب الغجري بالإضافة لقراءته الكثيرة عن حياة هذه الفئة.
وأوضح أنه يشارك في رمضان أيصًا مع الفنان حمادة هلال في مسلسل "ابن أصول" والذي يجسد فيه شخصية جديدة ومختلفة عن أدواره السابقة.
وكشف الفنان المصري أحمد كرارة في فيديو "فوشيا" أيضًا عن حقيقة مشاركته في "كلبش 3" وخاصة بعد نجاحه في "كلبش 2".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد كرارة: لا أشاهد أعمالي.. ولن أشارك في "كلبش3"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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