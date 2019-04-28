أحدث ظهور لـ جبل شيخ الجبل قبل حلول شهر رمضان

متابعة بتجـــــــــــــرد: ينتظر الجمهور عرض مسلسل “الهيبة الحصاد” للنجم السوري تيم حسن خلال شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر.

وشارك تيم حسن الجمهور بأحدث صورة له من كواليس العمل، في أحدث ظهور لشخصية “جبل شيخ الجبل” قبيل انطلاق سباق دراما رمضان لهذا العام. وحققت الصور عشرات آلاف الإعجابات من متابعي تيم وعشاق “جبل” الذين أعربوا في تعليقاتهم عن حماسهم للمسلسل.

ومن المعرف أن تيم حسن قد حقق نجاحًا جماهيريًا ساحقًا بالجزأين الأوّل والثاني من مسلسل “الهيبة” وتربع على عرش المنافسة الدرامية، فخرج بشخصية “جبل شيخ الجبل” عن دائرة المألوف وبات البطل مصدر إلهام لعدد كبير من المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”.