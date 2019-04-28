الإعتداء على زوجة التركي مسعود أكوستا.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرضت السيدة شفق أوزبير، زوجة النجم التركي مسعود أكوستا، المعروف بشخصية كندال في مسلسل “الوردة السوداء” للإعتداء من قبل شخصين أثناء وجودها فى موقف سيارات.

ونشر مسعود أكوستا صورة الرجل الذي قام بالاعتداء على زوجته عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وكتب بتعليقه عليها: “هذا الشاب وصديقه قاما بضرب زوجتي والإعتداء عليها بأبشع الألفاظ إذا وجدهما أحد فليتواصل معي، وإذا كان صاحب هذه الصورة رجلاً ولديه الشجاعة فليواجهني”.

وأضاف: “دعونا نتحدث عما يحدث عندما تهاجم أى امرأة وهي بمفردها. أشكر جميع أصدقائي وأطمئنكم بأن شفق بخير. وقد تقدمنا ببلاغ ضد المعتدي وسوف نجده في أقرب وقت”.

فيما نقل موقع gerçek gündem عن زوجة مسعود قولها: “الشارع مليء بعديمي التربية. أثناء انتظاري في موقف السيارات لمدة 45 دقيقة حاول شخص الدخول بسيارته دون مقدمات، فكان يريد أن يركن في المكان الذي لطالما انتظرته، وعندما قلت له خيرًا، هاجمني ووجه لى ألفاظ نابية. الشكر لله أن مسعود لم يكن بجانبي وإلا كانت ستحدث أشياء سيئة. لقد قدمنا بلاغًا للشرطة، وسوف يلقى المعتدين ما يستحقون من عقاب”.