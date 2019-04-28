شيرين عبد الوهاب تتألق بحلفها الأول في الرياض – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء أمس السبت حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد لأكثر من 3500 فرد من الأسر العربية وذلك في فندق هيلتون.

حضرت شيرين إلى مكان الحفل بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب وصعدت إلى المسرح مرتدية سوارية خطف أنظار الجميع وافتتحت الأمسية التي امتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين بأغنية “نساي”، بعدها وجهت كلمة إلى الجمهور وقالت “النهاردة من من أحلى أيام حياتي.. والسعودية منورة ديما بأهلها الكرام”.

وقدّمت بعدها شيرين باقة من أجمل أغانيها ومن بينها أغنيتي “كده يا قلبي” و”حبيته بيني وبين نفسي” اللتين أبدعت بأدائهما وهي جالسة على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور وبخاصة الفتيات لتعلق عبد الوهاب “أحلى بنات” وسط المزيد من آجواء الاثارة.

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هذا وأعبرت شيرين خلال الحفل عن اعجابها بتفاعل الجمهور معها بطريقتها الخاصة وقالت: “أنتم حلوين قوي.. وأنا لابسه فستان العيد” بعدها قدمت “ماشربتش من نيلها” التي أشعلت أجواء المكان.

حرصت شيرين خلال وصلتها على توجيه كلمة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية وللقائمين على الحفل عبد الله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية ومنظم الحفلات الفنية عبد الله أبو الجدايل رئيس مجلس ادارة “بلو دايموندز” وعبدالله دنبر.