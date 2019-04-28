كليب شيرين عبد الوهاب.. هل كشف أنانية قصي خولي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا بتفكر يا بتحس"، التي أطلقتها كـ"تتر"، للمسلسل اللبناني "خمسة ونص"، الذي يُنافس في الماراثون الرمضاني المقبل.
ويتضمن الكليب قصة درامية تكشف عن صراع قائم بين قُصي خولي، ومعتصم النّهار، على فتاة، وعند إقامة حفل زفاف قُصي خولي، تهرب الفتاة، وهو ما تُشير إليه شيرين عبد الوهاب في كلمات الأغنية.
وتقول شيرين: "القناعة كنز للي اقتنع، بس نحنا مركبين ع طمع، عم جرب حب ووقف أنا، عم جرب مش عم أعرف، عم جرب الحق عقلي، والمنطق شو بيقلي، عم جرب مش عم بعرف، يا بتفكر يا بتحس، لا ما فيك توقف بالنص...".
أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد، وهذه الأغنية هي الأولى التي تغني فيها شيرين باللهجة اللبنانية.
يُذكر أن مسلسل "خمسة ونص"، من بطولة قُصي خولي، نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر.
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