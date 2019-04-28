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كيم كارداشيان تُجدّد عداءها لتايلور سويفت برأس الثعبان.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جدّدت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، عداءها لنجمة البوب، تايلور سويفت، حيث شاركت صورًا لمجموعة من المجوهرات ذات رأس الثعبان على صفحتها عبر "إنستغرام"، ردًا على إصدار تايلور لمقطع الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة Me!.

ورغم أنه لا يوجد ذكر لتايلور في منشور كارداشيان، إلا أنه لم يكن من الصعب على الجمهور التغاضي عن الخلافات السابقة بينهما، واعتبار توقيت المنشور "صدفة".

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وأشار الجمهور إلى أن كارداشيان نشرت مجموعة من مجوهرات الأفعى في نفس الوقت الذي طرحت فيه تايلور أغنيتها الجديدة.

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ويبدو أنه بهذا المنشور ستُثير كارداشيان عداء نجمة البوب من جديد، والتي أشارت إليها مرارًا وتكرارًا بالثعبان، وهو ما دفع سويفت للرد على كارداشيان في إحدى حفلاتها وأحرجتها أمام الملايين.

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وبدأ الخلاف بين الثنائي عام 2016، بعد أن قال كاني ويست، زوج كارداشيان في أغنيته "Famous" إنه السبب وراء شهرة تايلور سويفت، لتقوم الأخيرة بالرد عليه أثناء استلامها لجائزة "غرامي"، وقالت:"ستجد الكثير من الرجال يحاولون أن ينسبوا لأنفسهم الفضل لنجاحك وشهرتك، ولكن الحقيقة هو أن العمل الشاق ومن يحبونك هم السبب في نجاحك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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