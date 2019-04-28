وائل كفوري وإليسا وزياد الرحباني وناصيف زيتون نجوم أعياد بيروت ٢٠١٩

اسماء السيد - أعلن مهرجان أعياد بيروت عن برنامجه لصيف ٢٠١٩ خلال مؤتمر صحفيّ دعا إليه رئيس المهرجان أمين أبي ياغي في العاصمة اللبنانيّة بحضور وزيريْ السياحية والثقافة اللبنانييْن. التفاصيل في هذا التقرير المصوّر:

سعيد حريري من بيروت: في حين حافظ مهرجان أعياد بيروت على عادته في تقديم حفلات لإليسا ووائل كفوري وناصيف زيتون فيما يمكن تسميته تقليداً سنوياً، ها هو يقدّم هذا العام جديداً على صعيد الحفلات الأجنبيّة وخصوصاً حفلات نجوم الثمانينات الفرنسيين الذين سيقدّمون حفلاً مليئاً بالنوستالجيا الرومانسيّة خلال المهرجان هذا العام، وكذلك حفل الموسيقي العالمي ياني الذي أدرج لبنان على جدول جولته العالمية لهذا العام. كما يشهد المهرجان هذا العام عودة الفنّان زياد الرحباني بعد غياب سنتيْن وتشاركه في هذا الحفل الفنانة العالميّة ليزا سيمون والفائز بلقب أراب أيدول حازم شريف غناءً.

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