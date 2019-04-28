شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يظهر فى 5 مشاهد من فيلم "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان باسم سمرة فى 5 مشاهد من فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى للمخرج طارق العريان، وقال باسم سمرة لـ"الخليج 365"، إنه يواصل فى تصوير مشاهده فى أحداث الفيلم وينتهى من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويجسد باسم سمرة دور بلطجى خلال الأحداث، ومن المقرر أن ينتهى من دوره فى الأيام الأولى من شهر رمضان، ويبدأ العريان فى مونتاج ومكساج الفيلم تمهيداً لعرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وحقق الجزء الأول من الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات.

يشار إلى أن آخر أعمال باسم سمرة السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، مع النجم محمد هنيدى وشارك فى بطولة العمل الفنانة درة وعدد من الفنانين.