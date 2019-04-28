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شكرا لقرائتكم خبر عن بين يوم وليلة.. تايلور سويفت تخطف الأنظار بنجاح كليب ME!.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية تايلور سويفت أن تحقق نجاحا كبيرا بكليب "ME!" والذى أطلقته الخميس الماضى، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب على موقع يوتيوب لأكثر من 75.5 مليون مشاهدة خلال يوم ونصف فقط، وهى بالتأكيد نسبة مشاهدة عالية فى وقت قياسى.
يذكر أن تايلور سويفت سوف تفتتح حفل توزيع جوائز " Billboard Music Awards " لعام 2019، والمقرر إقامته فى بداية شهر مايو المقبل فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تقدم تايلور البالغة من العمر 29 سنة خلال الحفل أغنية "ME!".
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
من الكليب
من الكليب
من الكليب
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