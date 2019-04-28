شاهد: رقصة دنيا بطمة المثيرة والهستيرية في حفل خاص يثير ضجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة دنيا بطمة وهي ترقص بطريقة هستيرية خلال أحد الحفلات الخاصة، التي لم يتبين سببها الحقيقي.

وتظهر بطمة في المقطع الذي نشر على سناب شات شقيقتها وهي ترقص بفستان قصير وتهز رأسها بسرعة وتقوم بدائرات سريعة به، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات الساخرة والتعليقات القاسية، حيث تفاجأ الكثير من المشاهدين من الحركات المثيرة التي تقوم بها في الحفل الخاص، نظرا لأن الحضور اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، بحسب محبيها.

واشارت بعض صفحات محبي الفنانة المغربية إلى أن الحفل هو بمناسبة ميلاد صديقتها المقربة، والبعض الآخر كتب انه حفل أختها لتوديع العزوبية.

وكانت بطمة​ نشرت عبر خاصية الستوريز رسائل إلى منتقديها والهجوم الذي واجهته وقالت في احداها: “خلي النظر عالي ولا تلتفت تحت. اللي تحت يبقى تحت طول عمره”.

ونشرت أيضاً قصة صغيرة عن الفرق بين “الحصان والحمار”، وختمتها بالعبارة الشهيرة “رحم الله امرئ عرف قدر نفسه”.