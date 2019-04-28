شاهد.. شريف مدكور يعلن اصابته بسرطان القولون: “زيه زي الانفلونزا”

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 03:16 صباحاً - بعد إعلانه إصابته بورم في القولون، لم يتوقف شريف مدكور عن العمل، وظهر مجددا عبر برنامجه “4 شارع شريف”، الذي يذاع على قناة “الحياة”.

وقال شريف إنه خضع لفصح طبي بالمنظار على الأمعاء، يوم الثلاثاء الماضي، ونشر صورته من داخل المستشفى وقتها، وفوجئ بتلقيه أكثر من 100 ألف رسالة من أصدقائه فضلا عن المكالمات الهاتفية من الكثيرين للاطمئنان على حالته، ووجه لهم الشكر جميعا.

وكشف شريف مدكور، إنه يعاني من ورم خبيث في القولون، وسيخضع لعملية جراحية لإزالته في الأسبوع الأول من رمضان.

وتابع:”طوال عمري كنت أشجع ضيوفي بالبرنامج الذين أصيبوا بالسرطان، وكنت أقول لهم أنه مثل الانفلونزا تماما، ويمكنهم التغلب عليه، ولكن وضعني الله في نفس الاختبار، وقررت أن أمارس عملي بشكل طبيعي، خاصة وانني لا أعاني من أوجاع بسبب الورم”.

ووجه شريف رسالة لجميع الحالات المصابة بالسرطان، والتي استضافها خلال برنامجه في وقت سابق، انه الأن أمامه وبنفس الموقف الذي يمرون به، وانه لم يخاف وسينجح في القضاء عليه تماما بالإرادة والعزيمة.