هذا هو الفائر بلقب الموسم السادس من برنامج Arabs got talent.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 03:16 صباحاً - بعد منافسة قوية مع باقي المتسابقين، فاز فريق Mayyas، بلقب الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب Arabs got talenthttps://cdn00.vidyomani.com/c/1/8/9/o4k6ynb1bbdj/index.html

قدم فريق Mayyas استعراضا رائعا، خلال الحلقة النهائية لبرنامج Arabs got talent، وتضمن جزء من كلمات إحد فوازير شريهان، وحاز الاستعراض على بإعجاب وتفاعل الجمهور ولجنة التحكيم.

وقالت نجوى كرم إنها فخورة باختيارها، فريق Mayyas، وأعرب علي جابر عن سعادته بتألقهم، فيما أكد أحمد حلمي انهم لا يحتاجون لمثل برنامج اكتشاف المواهب لأنهم فريق كبير.

Advertisements

وقال نديم شرفان مدرب فريق Mayyas بعد الفوز بلقب الموسم السادس: “أوجه الشكر لمجموعة MBC، وجميع من صوتوا لهم، وأوجه رسالة لكل المواهب العربية أن يتمسكوا بطموحاتهم وأن يصروا على اثبات أنفسهم، لأننا نستطيع أن نصل للعالمية بالفعل من خلال خطوات صحيحة”.