عادل كرم عار تماما في صورة مسربة!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 03:16 صباحاً - تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي صورة للممثل والإعلامي اللبناني عادل كرم يظهر فيها وهو عارٍ تماماً على السرير. وقد اثارت الصورة جدلا واسعا على موقع تويتر بين مستنكر وشامت وساخر وفيما يلي قسم من هذه التغريدات.

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