سيمون تُفاجِئ رامي وحيد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: فاجأت الفنانة سيمون الفنان رامي وحيد بالاحتفال بعيد ميلاده خلال تصوير مشاهد مسلسل "قيد عائلي" الذي يُعرَض راهناً على الشاشات.

ونشرت الفيديو القصير من كواليس الاحتفال عبر حسابها على "إنستغرام". علماً أنها تستمر بتصوير مشاهدها في هذا العمل المكوّن من جزئين يُعرَض أولهما راهناً عبر شاشة dmc.



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