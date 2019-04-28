العسيلي يشعل حفل الربيع بأغانيه المميزة وسط تفاعل جماهيري كبير

القاهرة - لايف ستايل
أشعل الفنان محمود العسيلي مسرح حفله، المقام حاليا، بكايروفيستفال سيتي مول في القاهرة الجديدة احتفالا بأعياد الربيع، وصعد على أغنية «خلينا نعيش».
وتفاعل الجمهور مع العسيلي فور صعوده لمسرح الحفل، ورددوا معه كلمات الأغنية مشاركينه الغناء والرقص وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان، وبعدها غنى «يا ناس، وفوقي، أنا مش زعلان، وحتة تانية، وحلم بعيد، وطلع الحلو وبس».
أحيا العسيلي، منذ أيام، حفل الأكاديمية البحرية داخل ساحة مركز المنارة بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل، بمشاركة عازف الكمان الشهير مارسيليو والنجم تامر حسني.
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