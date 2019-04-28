مُقرَّبون يحسمون الجدل بشأن الحالة الصحية لعادل إمام

نفى مقربون من الممثل المصري عادل إمام، الجمعة، ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية بشأن تدهور حالته الصحته.

وكتب المصور اللبناني المقيم في القاهرة، سمير فقيه، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "يا جماعة الزعيم بخير (....) البعض مصر على البواخه وإطلاق الشائعات السخيفه التي تشبهه (...)".

وتابع "الأستاذ والفنان النجم الكبير عادل إمام بخير وبصحة وعافية وعلى خير ما يرام ولا صحة على الإطلاق لما يتردد عن عارض صحي طاله.. أرجو اعتبار هذا البوست بمثابة إخبار مني لجمهوره ومحبيه".

ونشر فقيه صورة مرفقة بالنص للممثل عادل إمام، الذي يعرف على نطاق واسع باسم "الزعيم"، وفي السياق نفسه، قال شقيق الفنان المصري والمنتج الفني، عصام إمام، إن شقيقه بخير وبصحة جيدة، وسخر في تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية مما تردد عن تدهور حالته.

كانت تقارير صحافية قبل يومين أشارت إلى تدهور حالة عادل إمام (79 عاما) ودخوله إلى المستشفى سرا، حيث بقي هناك فترة من الوقت قبل أن يغادره عائدا إلى بيته، وسارع الكثير من رواد مواقع التواصل إلى تداول الخبر.

وتلاحق شائعات الوفاة وتدهور الصحة "الزعيم"، ويعتمد مروجوه على تقدم الممثل في السن، ومما غذى الشائعات أخيرا هو احتجاب عادل إمام عن الظهور في مسلسلات رمضان هذا العام، بعد أن واظب على الظهور فيها خلال الأعوام السبع الماضية.

وتوقف تصوير مسلسل إمام الجديد "فلانتينو"، الذي كان من المقرر أن يبث في رمضان، فجأة، وقال مؤلف المسلسل، أيمن بهجت قمر في تصريحات صحافية أواخر مارس الماضي "إن تصوير المسلسل توقف منذ 10 أيام، ولا نعلم السبب".

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كان عادل إمام واظب على الظهور في المسلسلات الرمضانية في السنوات السبع الأخيرة، وهي على التوالي: فرقة ناجي عطا الله والعراف وصاحب السعادة وأستاذ ورئيس قسم ومأمون وشركاه وعفريات عدلي علام وعوالم خفية.

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