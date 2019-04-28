شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..ماذا فعل تامر حسنى وفريق عمله لدعم ومساندة شريف مدكور..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الإعلامى شريف مدكور، بالشكر إلى المطرب تامر حسنى وطاقم العمل، عقب توجيه ورسائل الدعم والمساندة له، بعد إعلان إصابته بسرطان القولون.

نشر الإعلامى شريف مدكور، "فيديو" للمطرب تامر حسنى وفريق عمله، حيث حرصوا على توجيه التحية والمساندة، وعلق قائلاً:" طول عمرك راجل زوق و حساس اشكركً حبيبي انت و كل الكرو".

وبكلمات الدعم والمساندة، كان قد وجهه تامر حسنى رسالة إليه قائلاً: "مليون سلامة عليك يا شريف يا مدكور.. شده وتزول يا حبيبي ان شاء الله هتقوم وهتبقى زى الفل.. دعواتكم يا جماعة.. ربنا يشفيك يا شريف و يشفي كل مريض اللهم آمين".

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وكان الإعلامى شريف مدكور نشر صوره لنفسه تحمل ابتسامة رائعة معلنا تحديه للمرض اللعين، وحيث علق قائلاً:"أنا مقاتل السرطان".

وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".