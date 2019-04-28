شكرا لقرائتكم خبر عن شادى شامل: أعود للغناء بتوقيع تامر حسين ومهاب سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد جولة فى عدد من الدول العربية والأجنبية وكان آخرها المكسيك، يعقد حاليا المطرب شادى شامل جلسات مكثفة فى أحد استوديوهات القاهرة جمعته مع الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقى مهاب سامى، لتقديم أغنية سينجل جديدة يعود بها شادى شامل إلى الغناء.

وأكد شادى أن السبب فى هذا التوقف هو حاجته إلى أن يعود للساحة الفنية كمطرب مضيفا: "فأنا عشقى للغناء والتلحين بلا حدود يتربع على قائمة اهتماماتى الفنية، ولهذا كنت أقوم خلال الفترة الماضية بجولة فى عدد من الدول للبحث عن أشكال وقوالب موسيقية جديدة، بالإضافة إلى أننى اتفقت مع عدد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم، حيث وجدت أنهم متميزون فى عزفهم".

وأضاف شادى: "سعيد بأن تكون عودتى بكلمات كتبها الشاعر تامر حسين وهو واحد من أهم الشعراء، بالإضافة إلى الموزع الموسيقى مهاب سامى، والذى يعد واحدا من أهم رموز التوزيع فى الساحة الموسيقية، حيث نعمل حاليا على مشروع أغنية ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور، أقوم بغنائها وتلحينها ومن المنتظر صدورها مع أول أيام عيد الفطر".