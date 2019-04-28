محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365، أمس السبت، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بالحالة الصحية للفنانين محمد أبو الوفا ورغدة، وحوار مع الفنان المصري المقيم بأمريكا سيد بدرية، وغادة عادل ورانيا يوسف في وصلة رقص وغيرها.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| وصلة رقص لرانيا يوسف وغادة عادل ورغدة تجري فحوصات طبية وسيد بدرية يتحدث لمصراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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