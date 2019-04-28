كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. السبب الحقيقي لانسحاب كاملة أبو ذكرى من "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم "الخليج 365 الفني" من مصدر خاص، أن المخرجة كاملة أبو ذكري، لم تنسحب من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني والمقرر عرضه ضمن دراما شهر رمضان، والحقيقة أن الجهة المنتجة قررت استبعاد المخرجة بسبب البطئ في معدلات التصوير.

وأضاف المصدر، أن كاملة أبو ذكري أعلنت انسحابها من استكمال تصوير المسلسل بالاتفاق مع الجهة المنتجة، وليس نتيجة أزمة بين الطرفين كما تردد مؤخراً، لكنها تفهمت ضرورة تكثيف التصوير لعدم الاضطرار إلى تأجيل العرض لما بعد الموسم.

"زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، أحمد داود، سوسن بدر، وأحمد مالك، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش، وإخراج سامح عبد العزيز.