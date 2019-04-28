هاني رمزي يعود لبرامج المقالب بـ «هاني في الألغام» في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت شبكة قنوات “الحياة” عن تقديم الفنان المصري ​هاني رمزي​، لبرنامج مقالب يحمل اسم “​هاني في الألغام​”، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

البرنامج الجديد يتم خلاله استضافة عدد من المشاهير، ومن ثمَّ يبدأ “هاني” مقالبه، حيث يفاجئ الضيوف بلحظات الرعب في جو مليء بالإثارة والتشويق.

يذكر أن هاني رمزي، تغيب عن السباق الرمضاني الماضي، وذلك بعد تسريب فكرة برنامجه، وذلك بعد سلسلة برامج قدمها على مدار سنوات متوالية ومنها “هاني هز الجبل”، و”هبوط اضطراري”، و”هاني في الأدغال”.

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يذكر أن الفنان هاني رمزي للعودة إلى السينما من خلال فيلم يحمل اسم “نيزك الدكروري”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.

كما كشف هاني، في تصريحات سابقة، أنه يتم التحضير لكتابة جزء ثان من فيلم «غبي منه فيه»، وسط تحمس المشاركين فيه، مؤكدا أنه يود أن يكون نص الفيلم قويًا كما كان الجزء الأول.

وكان قد شارك في الجزء الأول من فيلم “غبي منه فيه”، كل من الفنان حسن حسني، والفنان طلعت زكريا، والفنانة نيللي كريم، وقد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.