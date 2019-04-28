محمد صلاح متهم بقتل حمامة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لاتهام بأنه تسبب في نفوق حمامه في ملعب “أنفيلد” خلال مباراة فريقه الجمعة أمام هيدرسفيلد، والتي انتهت بفوز “الريدز” بخماسية نظيفة.

صور الحمامة النافقة ظهرت بعد انتهاء المباراة، فيما نقلت مواقع تعليقات غريبة عن كونها نفقت بسبب النجم المصري محمد صلاح.

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مع اقتراب المباراة من نهايتها، التقطت الكاميرات صورة حمامة ملقاة على أرض الملعب، بالقرب من مرمى هدرسفيلد، وظهر لاعب ليفربول دانييل ستوريدج، وهو ينظر إليها بحزن.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن موقع “فوكس سبورتس” عن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، قولهم إن الطائر سقط على أرض الملعب ميتا بعد أن أصابته كرة ركلها صلاح خلال المباراة.

إحدى مستخدمات “تويتر” علقت بقولها: “الحمامة المسكينة.. أشك في أن ركلة صلاح كانت بالقوة الكافية لقتل الطائر المسكين.. على الأغلب مات من كثرة الحماسة، ارقد بسلام يا طائر أنفيلد”.

يشار إلى أن صلاح انفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد أمام زميله ساديو ماني، الذي انتزع المركز الثاني بفارق هدف أمام مهاجم أرسنال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ومهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.