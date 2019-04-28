محمود العسيلي يتألق بأولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ علي شاطئ vibes السخنة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمود العسيلي أولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ على شاطئ vibes داخل قرية بلو بلو بالعين السخنة، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار.

العسيلي أشعل الحفل بعدد كبير من أجمل أغانيه المميزة، منها أغنية “مش مضمون”، أغنية “في حتة تانية”، أغنية “خاينة”، وأغنية “تقدر تطير”، وأغنية “يا ناس”، وأغنية “فوقي”، وأغنية “تررم”، وغيرها ممن طالب بها الجمهور طوال فقرته.

والحفل من تنظيم “أمازون” ياسر الحريري وتميز بأجواء الرقي من حيث التجهيزات.

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وكان محمود العسيلي قد شارك مؤخرا في إحياء الجزء الأول من حفل الأكاديمية البحرية المقام داخل ساحة مركز المنارة بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف والكليات والمراحل.

وأشعل الفنان محمود العسيلي من الحفل البحرية بعدد كبير من أغانيه المميزة منها أغنية “مش مضمون”،وأغنية “في حته تانيه”، وأغنية “خاينه”، وأغنية “طول ما انتي جنبي”، وغيرها ممن طالب بها الجمهور طوال فقرته.

والحفل أقيم تحت إشراف شركة “ماستر بيس” بمواصفات لايف عالمية أمريكية لتامر يحيى، ومن تنظيم شركة أمازون انترتينمنتس ياسر الحريري، وشارك في تصميم المسرح تامر فوزي، وإضاءة وليد الحريري.