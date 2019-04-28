إنجين التان يطلق عطر باسمه في الكويت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي إنجين التان بإطلاق عطر يحمل اسمه في برج الحمرا التجاري بدولة الكويت، وسط حضور حاشد من محبيه.

نجم مسلسل «قيامة أرطغرل» تعاون في عطره مع دار العطور الكويتية TFKلصاحبها الشيخ ماجد الصباح، حيث استغلت الدار الشعبية الكبيرة والجماهيرية العريضة التي يتمتع بها النجم التركي في الكويت والعالم العربي، وقررت طرح عطر باسمه.

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إنجين قدم 5 مواسم من المسلسل التاريخي التركي الأشهر حالياً، حيث جسد فيه حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، منذ بداية عرضه عام 2014، كما تم عرضه في عدة دول عربية وأوروبية.

الموسم الجديد من «قيامة أرطغرل» سيكون من بطولة، النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، والذي يعود به إلى الشاشة بعد مسلسله الأخير «حب أعمى».

يُذكر أن إنجين التان قد تم تكريمه ضمن فعاليات مهرجان ضيافة في دورته الثالثة، النجم التركي إنجين التان لتكريمه كأفضل ممثل دولي لهذا العام.