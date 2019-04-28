طرح البرومو الرسمى لـ «الزوجة 18» لحسن الرداد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل “الزوجة 18” لـ حسن الرداد، البرومو الرسمي الأول للعمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان القادم 2019.

يشارك في بطولة العمل “الزوجة 18” سلوى خطاب، محمود البزاوي، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، وإيناس كامل، وغيرهم.

مسلسل “الزوجة 18” من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.

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وعلى جانب أخر، احتفلت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بعيد ميلادها في كواليس مسلسلها الجديد “سوبر ميرو”، بحضور عدد من صناع المسلسل، بالإضافة لوالدة إيمي الفنانة دلال عبدالعزيز، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، كما حضر عدد من أصدقاء إيمي ومنهم المخرج كريم السبكي وزوجته شهد رمزي.

ولاحظ الجميع تغيب زوج إيمي، الفنان حسن الرداد، عن حضور الحفل، حيث يبدو أن انشغاله بتصوير مسلسله الجديد “الزوجة الـ 18” هو ما منعه من الحضور.

الفنان المصري عوض زوجته عن غيابه برسالة رومانسية، قام فيها بتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة، حيث نشر صورة جمعتهما، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “عيد ميلاد سعيد لحبيبتي وزوجتي.. بحبك”.