رغم الدعاوي القضائية ضده.. محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي أخر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري محمد رمضان، عن سعادته بالنجاح الذي حققه حفله الأخير على «مسرح المنارة» بالتجمع الخامس، والتي كانت تحمل عنوان «أقوى حفلة في مصر».

وقال محمد رمضان، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «بفضل ربنا ثم الجمهور الغالي اللي ساعدني إن أول حفلة لي تكون أقوى (حفلة جماهيرية) في مصر وأكبر تجمع جماهيري حصل في القاهرة، شكراً محمد محسن جابر (مزيكا) شكراً نبيل السويسي شكراً ياسر سامي شكراً أحمد عبدالقادر وشكراً لكل القائمين على الحفلة إضاءة ومسرح وفايير وراقصين وملابس وكل شيء ثقة في الله نجاح متصاعد مستمر».

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ووجه رمضان في نهاية تعليقه على الفيديو سؤالاً لجمهوره قال فيه: «تحبوا أقوى حفلة قادمة تكون في أي دولة؟!»، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة إعلان عن حفل جديد في دولة أخرى.

وتلقى رمضان الآلاف من الاقتراحات التي شملت عدد من الدول العربية ومنها الأردن وفلسطين والكويت والسعودية.

يذكر أن رمضان تعرض لانتقادات عديدة في حفلته الأولى وطالب البعض بعدم منحه تصريح بالغناء مجددًا، كما تقدم عدد كبير من المحامين ببلاغات ضده، وكشفت نقابة المهن الموسيقية أنها لن تعطِ رمضان تصريح بالغناء مرة أخرى، وإذا أراد فعليه أن يتقدم بالاختبار أمام لجنة النقابة.