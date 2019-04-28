وصلة رقص لرانيا يوسف وغادة عادل بحفل عمرو دياب بالجونة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية رانيا يوسف حفل الفنان عمرو دياب، والذي أقيم يوم الجمعة 26 من شهر إبريل بالجونة.

رانيا يوسف شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في فيديو لها وهي ترقص على أغاني الهضبة، وكانت برفقتها الفنانة غادة عادل.

رانيا علقت على الفيديو وكتبت: «حفلة رائعة مع أصدقاء مذهلين النجم عمرو دياب»، وأثار الفيديو غضب عدد من متابعيها وأحدث ضجة بين الفانز.

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رانيا يوسف وغادة عادل أصبحتا صديقتان مقربتان مؤخرا، حيث يتشاركان في بطولة مسلسل «مملكة إبليس»، والذي خرج من السباق الرمضاني مؤخرا، والعمل كان يحمل اسم «ملايكة إبليس»، وتم تغييره بعد اعتراض الأزهر.

الفنانة المصرية أصبحت واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل في الفترة الأخيرة بسبب ظهورها بملابس جريئة في عدد من جلسات التصوير.

رانيا أثارت عاصفة من الغضب بعدما ظهرت بفستان فاضح في مهرجان القاهرة السينمائي، وتعرضت للمساءلة القانونية، وأكدت على حسن نيتها بقولها إن الفستان كان له بطانة وأنها لم تتعمد لفت النظر إليها.

كما أعلنت غادة عادل الفترة الماضية انفصالها عن المخرج مجدي الهواري والد أبنائها بعد زواج سنوات طويلة.