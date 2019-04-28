إيهاب فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته بحضور الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري إيهاب فهمي بعيد ميلاد زوجته يسرا وشارك جمهوره في صور من عيد الميلاد عبر حسابه الشخصي.

حفل عيد الميلاد حضره الفنانة روجينا وزوجها الفنان اشرف زكي، والفنانة دنيا عبدالعزيز، ووجه إيهاب التهنئة لزوجته وقال لها: «كل سنة وانتي أغلى الغاليين كل سنة وانتي حب العمر مراتي وبنتي وصاحبتي».

زوجة الفنان المصري ردت عليه في تعليق وقالت: «حبيبي وعشقي وسبب سعادتي انت بجد حب العمر كله».

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إيهاب فهمي متزوج من خارج الوسط الفني ولديه ولد اسمه أحمد وفتاة، وقد تعرض ابنه أحمد منذ عامين لأزمة صحية شديدة.

الفنان المصري إيهاب فهمي ظهر في رمضان الماضي من خلال دور متميز في مسلسل «فوق السحاب»، مع الفنان هاني سلامة، منى عبدالغني، إبراهيم نصر، نهال عنبر، وغيرهم.

إيهاب فهمي شارك أيضا في رمضان من خلال مسلسل «رحيم» مع الفنان ياسر جلال ونور ومحمد رياض، ولم يتغيب عن السينما فشارك في فيلم «كارما» مع عمرو سعد وغادة عبدالرازق، وقبل ذلك في فيلم «اللي اختشوا ماتوا».