ندى موسى تظهر بلوك جديد والجمهور يغازلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية الشابة ندى موسى أن تكسر نمطيتها المعتادة، واختارت لها لوك جديد.

ندى موسى شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور جديدة لها مع مصفف الشعر، حيث غيرت قصة شعرها، واختارت له لون جديد.

الفنانة الشابة تخلت أخيرا عن الشعر الكيرلي وظهرت بالشعر الأملس، كما غيرت لونه للون البني، وتلقت الفنانة عبارات الغزل والاستحسان من قبل جمهورها عبر حسابها الخاص، وأحب الفانز اللوك الجديد.

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ندى موسى فنانة مصرية من مواليد عام 1982، بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل «ونيس وأيامه»، ثم شاركت في مسلسل «الكابوس، هبة رجل الغراب، دهشة، أخت تريز، عيون القلب، طريقي».

شاركت في عدة أفلام ومنها: «كلب بلدي، ياباني أصلي، الطيارة، ولاد رزق»، وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «بالحجم العائلي»، والذي شاركت ببطولته مع الفنان يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، سامي مغاوري، وعمر حسن يوسف.

ندى تشارك حاليا في مسرحية «3 أيام في الساحل»، مع المخرج مجدي الهواري بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت.