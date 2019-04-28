مفاجأة لسلافة معمار في الكواليس احتفالاً بعيد ميلادها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

جهزت الفنانة السورية هبة نور حفل مفاجئ بالاتفاق مع فريق عمل مسلسل «حرملك» للاحتفال بعيد ميلاد زميلتها في بطولة العمل، النجمة السورية سلافة معمار.

سلافة وبعد الانتهاء من تصوير أحد مشاهد المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، فوجئت بقالب كيك، وغناء فريق عمل المسلسل لها، وقد شاركت محبيها أجواء المفاجأة بمقطع فيديو، ظهرت فيه هبة وباقي كاست المسلسل يصفقون ويغنون لسلافة.

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وفي تعليق على الفيديو، شكرت سلافة، الفنانة هبة على هذه المفاجأة، حيث كتبت: «شكراً من قلبي هبة نور.. شكراً يا مزوقة»، حيث تلقت سلافة تهاني متابعيها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالسعادة والنجاح، كما اعربوا عن حماسهم لمتابعة المسلسل في رمضان، متمنيين له النجاح ولفريقه كل التوفيق.

يُذكر أن «حرملك» عمل تاريخي يدور حول حقبة المماليك، ويشارك في بطولته إلى جانب سلافة وهبة نور، كوكبة من نجوم الوطن العربي، ومن أبرزهم، جمال سليمان، أحمد فهمي، درة، باسم ياخور، باسل الزارو، سامر المصري، ليليا الأطرش، صفاء سلطان، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.