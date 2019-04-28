سوزان نجم الدين تطمئن الفانز في أول ظهور بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لأول مرة بعد وعكتها الصحية الأخيرة من خلال مقطع فيديو، شكرت فيه كل منّ اهتم وسأل عن حالتها الصحية، وأراد الاطمئنان عليها.

سوزان قالت: «مساء الخير جمهوري الحبيب أهلي وأصدقائي وناسي، وكل منّ سأل عني، أنا بتشكركم كتير وأسفة كتير عالقلق اللي صار من هذا الخبر.. ما بعرف ازاي نزل صراحة، فعلا كنت تعبانه بسبب الارهاق، و الشغل والتصوير، بس الحمدلله صرت أحسن».

وأضافت: «صرت أحسن هلأ وعم حاكيكم من موقع التصوير، وإن شاء الله التعب والجهد اللي قدمناه بهالأعمال المهمة تنال إعجابكم.. كل عام وأنتم بخير.. ورمضان كريم».

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فانز ومتابعو سوزان تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها للفنانة السورية الصحة والسلامة الدائمة، كما دعوا لها بالنجاح والتوفيق بأعمالها الجديدة.

يُذكر أن سوزان كانت قد اصيبت بأزمة صحية خلال كواليس تصويرها لمسلسلها الرمضاني الجديد «ابن أصول»، حيث نقلها فريق العمل إلى المستفى على الفور، وقد تبين إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث خضعت لمجموعة من الفحوصات والتحاليل بالمستشفى، وقد نصحها الأطباء بالراحة التامة، وعدم استئناف نشاطها الفني إلا بعد استقرار حالتها الصحية.

سوزان تشارك في بطولة مسلسل «ابن أصول» أمام حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي، وأحمد كرارة، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

من ناحية أخرى، انضمت سوزان نجم الدين لفريق عمل فيلم «حملة فرعون» المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي لعام 2019، وذلك أمام عمرو سعد، روبي، محمودد عبدالمغني، حمدي الميرغني، حورية فرغلي، أحمد التهامي، مايك تايسون، قمر اللبنانية، وغيرهم، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبدالعزيز.