ناهد فريد شوقي تكشف تفاصيل إلغاء حفل زفاف ابنتها ورد فعلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

روت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، تفاصيل إلغاء زفاف ابنتها الفنانة ناهد السباعي، قبل ساعات فقط من موعده.

وقالت خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc، إن ابنتها لم تتوقع إلغاء الزفاف، بل كانت تهتم بكل التفاصيل ولم تعطها ولو حتى إشارة واحدة إلى أنها ستنهي الزيجة قبل أن تبدأ، لذا كانت تفسر توترها الدائم بأنه “طبيعي” شأن أي عروس.

وأضافت، أن الأمر حدث بمنتهى البساطة وما أنهرتش خالص.. قولتلها عايزة إيه يا نودي.. قالتلي يلا يا ماما نرجع مصر.. قولتلها يلا.

Advertisements

وتابعت، أنا قولت هعاني معاها وتندم وكده الفترة الجاية.. بس دي مأمورية كنت محضرة نفسي ليها ما اشتغلتهاش لأنها متأثرتش تمامًا.

واستطردت، أن أسرة العريس حاولت حل الأمر، بأن يتم الزفاف وتذهب إلى بيت أسرتها مرة أخرى إلى أن يتم إقناعها بالعدول عن رأيها، لكن قوبل الأمر بالرفض، مؤكدة والدة ووالد زوجها ناس طيبين أوي.. وفعلا من مميزات الجوازة دي رغم إنها متمتش إن حماها وحماتها بيحبوها بشكل غير طبيعي وطيبين جدا.. ودي الخسارة الحقيقة فعلا.

من جانبها، أوضحت ناهد السباعي، أنها شعرت بأن هناك رسالة من والدها وشقيقها المتوفيين، بألا تفعل ذلك، قائلة: «أتكلمت مع ربنا قولتله أنا غبية مش هفهم ومش عارفه أعمل إيه.. هفهم بطريقة معينة.. وفعلا حسيت ب ده، و قبل الزفاف بيوم، اتصلت بها ابنة شقيقها “فريد”، وشعرت بأنها مريضة، فأغلقت الهاتف وأرسلت لها رسالة بأن يديها احترقتا، استغربت أصلا إنها بتكلمني في التليفون لأن دي طفلة ملهاش في الموبايل وعندها مدرسة الصبح، لقيتها بعتتلي الساعة 11 بالليل رسالة إن إيديها وقع عليها الشاي وأتحرقت.. فبعدها حسيت أنه لأ مش هكمل».