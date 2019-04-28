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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كٌرمت الفنانة المصرية سمية الخشاب، مؤخرًا من قبل إدارة مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في سوريا، ضمن فعاليات دورته السادسة المقامة في الفترة من 23 إلى 28 إبريل الجاري.
سمية الخشاب، قالت في تصريحاتها الصحفية خلال المهرجان، إنها عادت لحياتها الطبيعية وأعمالها الفنية بعد فترة انقطاع أجبرها عليها طليقها، موضحة أنها تقرأ سيناريو لفيلم جديد ومسلسل سيعرض بعد شهر رمضان المبارك وتحضر أيضا لأغنية جديدة.
من ناحية أخرى، شاركت سمية جمهورها بصور لجلسة تصوير جديدة، ووجهت من خلالها عدة رسائل فسرها البعض على أن الغرض منها هو طليقها الفنان أحمد سعد، وقالتفي أحد تعليقاتها: «لا تعيش على انتظار أحد.. فمن لا يعتبر وجودك مكسبًا له لا تعتبر غيابه خسارة».
وأضافت في تعليق أخر: «وأخيراً اتطلقت واللي جاي من عمري أحلى وأجمل».
في الوقت الذي يظهر فيه أحمد سعد، تجاهله التا لكل رسائل سمية الخشاب، وينشر صور له خلال عطلته برفقة عدد من أصدقائه، كما أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ميني ألبوم ديني من أجل شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب توجه رسائل مبطنة لأحمد سعد بعد انفصالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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